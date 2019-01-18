РИАМО - 18 янв. Пятница в столице станет самым теплым днем с начала зимы, а погода будет соответствовать началу апреля, сообщается на сайте «Метеоновости».

К утру пятницы температура в Москве, на станции ВДНХ, повысилась до плюс 2 градусов, на Балчуге было плюс 2,3 градуса. Днем максимальная температура составит плюс 2-3 градуса. Средняя суточная температура окажется положительной – более плюс 1 градуса.

«Сутки 18 января окажутся самыми теплыми с начала календарной зимы. Температура воздуха превысит норму почти на 10 градусов и будет соответствовать началу апреля», — говорится в сообщении.

В эту зиму очень теплым было начало второй декады декабря 2018 года, когда максимальная температура составила плюс 1,6 градуса.