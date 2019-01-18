РИАМО - 18 янв. Более дюжины проектов, появившихся в рамках работы по «списку Белоусова», находятся в высокой стадии готовности, инвестиционные соглашения по ним могут заключить в первом квартале 2019 года, самый дорогой из них – строительство высокоскоростной магистрали Москва – Казань – Екатеринбург, пишет в пятницу газета «Известия».

Ранее помощник президента России Андрей Белоусов предлагал изъять 500 миллиардов рублей сверхдоходов у металлургических и химических компаний для выполнения майских указов.

«По ним (13 проектам – ред.) уже в первом квартале ожидается заключение инвестиционных соглашений между бизнесом и госструктурами, если удастся согласовать условия реализации этих проектов. Главное — это договориться о стабильности этих условий и конкретных формах поддержки инвесторов», — сказал президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.

В то же время Шохин отметил, что окончательного решения по этим проектам нет. Общий объем инвестиций в эти 13 проектов — 906,3 миллиарда рублей. Большая часть этой суммы приходится на строительство высокоскоростной магистрали Москва – Казань – Екатеринбург с организацией движения до Нижнего Новгорода. Стоимость проекта — 621,6 миллиарда рублей.

«В рамках инициативы РСПП по привлечению крупного бизнеса к инвестированию в российские проекты ВСМ Москва–Казань <…> определена как один из наиболее проработанных и перспективных (проектов – ред.)», — отметили в пресс-службе РЖД.

Согласно списку планируется направить 58,8 миллиарда рублей на создание системы спутниковой связи и вещания с использованием аппаратов на высокоэллиптических орбитах («Экспресс-РВ»). 13,1 миллиарда рублей — на цифровой путь Европа–Россия–Азия и еще 7,8 миллиарда рублей — на цифровую инфраструктуру Северного морского пути.

Кроме того, на реконструкцию дороги М-1 «Беларусь» планируют направить 57,4 миллиарда рублей.

Как отметил Шохин, изначально бизнесом было предложено около тысячи проектов.

Эксперты полагают, что крупные транспортные проекты имеют критическое значение для российской экономики, однако эффект от них отложен из-за длительной реализации.