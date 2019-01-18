РИАМО - 18 янв. Весной текущего года на фонтане «Дружба народов» на ВДНХ в Москве установят скульптуры 16 девушек, в настоящее время статуи находятся на реставрации, сообщил журналистам в пятницу руководитель столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

«Осенью 2018 года началась реставрация главного фонтана главной выставки нашей страны - ВДНХ. Как мы с вами прекрасно знаем, наш главный фонтан, фонтан «Дружба народов», представляет собой сноп, вокруг которого расположены 16 скульптур девушек - бывших братских республик Советского Союза. К сожалению, состояние скульптур было таково, что потребовался их демонтаж и бережная реставрация в условиях мастерской. Весной 2019 года планируется, что эти скульптуры вернутся на свое законное место, а фонтан опять заработает в сезоне 2019 года», - сказал Емельянов.

Он отметил, что реставрация части скульптур уже вошла в завершающую стадию.

«Надо сказать, что в первую очередь аварийным было конструктивное состояние этих скульптур. То есть конструктивные элементы, отвечающие за крепеж от постамента непосредственно к скульптуре. Кстати говоря, здесь можно увидеть все 16 постаментов, уже отреставрированных», - добавил Емельянов.

Он подчеркнул, что покрытие скульптур также потребовало серьезной реставрации.

Минувшей осенью на ВДНХ начали первую комплексную реставрацию фонтанов «Дружба народов» и «Каменный цветок», а также открыли образовательный комплекс «Техноград». Зимой в отреставрированном павильоне №71 заработал дворец госуслуг «Мои документы». По данным на сайте ВДНХ, ежегодно комплекс посещают порядка 25 миллионов гостей.

Выставка была открыта 1 августа 1939 года. Территория ВДНХ объединена с парком «Останкино», их общая площадь превышает 317 гектаров. На территории выставки расположено 49 памятников культурного наследия. Возрождение ВДНХ началось в конце 2013 года.