РИАМО - 18 янв. Более 2,5 тысяч сотрудников Росгвардии обеспечат общественный порядок и безопасность во время празднования Крещения Господня в Москве, говорится в сообщении пресс-службы Росгвардии.

«Безопасность москвичей и гостей столицы на богослужениях в 477 церквях, храмах и монастырях, а также во время традиционных крещенских купаний на 60 водоемах будут обеспечивать более 2,5 тысяч росгвардейцев», - говорится в сообщении.

Всего по стране в обеспечении общественного порядка и безопасности в крещенскую ночь примут участие около 21 тысячи военнослужащих и сотрудников Росгвардии, при этом более 6 тысяч из них будут нести службу непосредственно в местах проведения праздничных мероприятий.

«Места проведения богослужений и религиозных обрядов обследуют специалисты инженерно-технических групп ОМОН Росгвардии. Для незамедлительного реагирования на все сообщения о правонарушениях маршруты патрулирования экипажей вневедомственной охраны будут приближены к местам массового пребывания граждан», - отметил заместитель начальника Главного управления охраны общественного порядка Росгвардии, генерал-майор Алексей Зинин.

Росгвардейцы будут не только обеспечивать общественный порядок и безопасность, но и сами по традиции примут участие в крещенских купаниях. Кроме того, во многих регионах военнослужащие инженерных подразделений Росгвардии окажут помощь в оборудовании иорданей на открытых водоемах, а специалисты тыла развернут полевые кухни и теплые палатки, где жители смогут попить горячего чая и согреться.