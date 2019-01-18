РИАМО - 18 янв. Некоммерческие организации (НКО), работающие в Подмосковье, в минувшем году получили от властей финансовую поддержку в размере более 3,1 миллиарда рублей, говорится в докладе, опубликованном на сайте Общественной палаты Московской области.

Доклад посвящен развитию институтов гражданского общества на территории Подмосковья в 2018 году.

«При активной поддержке Общественной палаты Московской области в 2018 году финансовую поддержку получили 769 НКО Московской области с общей суммой грантов и субсидий чуть больше 3,1 миллиарда рублей», - говорится в докладе.

В том числе 211 некоммерческих организаций получили поддержку от центральных исполнительных органов власти Московской области на общую сумму 2,9 миллиарда рублей.

Еще 469 представителей НКО, ставших лауреатами конкурса на соискание ежегодной губернаторской премии «Наше Подмосковье», получили 49,5 миллионов рублей. Президентские гранты на сумму 181,1 миллиона рублей выплатили 89 некоммерческим организациям.

В 2018 году на территории Московской области насчитывалось более 13 тысяч некоммерческих организаций, работающих в формате профсоюзов, фондов, движений, общественных организаций, национально-культурных автономий и других.