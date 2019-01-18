РИАМО - 18 янв. В поселении Марушкинское новой Москвы произошел пожар в частном доме, огнеборцы ликвидировали возгорание, пострадавших нет, сообщает в пятницу РЕН ТВ.

«В Москве загорелся частный дом. Об этом сообщают очевидцы. Речь идет о Марушкинском поселении, СНТ «Толстопальцево», – говорится в сообщении.

По информации МЧС России, площадь пожара составила 7 квадратных метров, в 01:39 возгорание ликвидировали, пострадавших в результате инцидента нет.