РИАМО - 18 янв. Инженеры НПО «Энергомаш» обнаружили в двигателях для тяжелой ракеты «Ангара» редкий дефект, который меняет режим тяги до уровня в 30% от номинального значения, работа при таких показателях может привести к разрушению конструкции ракеты-носителя, пишет в пятницу Федеральное агентство новостей.

Дефект обнаружен в центральном блоке двигателей РД-191, который используются в ракетах «Ангара».

«По словам производителя, ракеты «Ангара-5» обладают конструктивной особенностью, при которой расположение первой и второй ступеней вынуждают двигатель центрального блока работать при пониженном давлении. Это приводит к изменению режима тяги до уровня в 30% от номинального значения», – говорится в сообщении.

Как уточняют эксперты НПО «Энергомаш», при тяге ниже 38% в двигателях происходят низкочастотные колебания, которые могут привести к «разрушению конструкции ракеты-носителя» из-за возникновения резонанса.

По словам инженеров, сейчас в двигатель установили клапан, уменьшающий амплитуду колебаний. Тем не менее такой способ не всегда эффективен.

«На отдельных экземплярах двигателя отмечается проявление низкочастотных колебаний при работе на низких режимах, из чего можно сделать вывод, что эффект от использования трехпозиционного клапана может быть разным на различных экземплярах двигателя», – говорится в докладе специалистов «Энергомаша».

Инженеры проводят работы по устранению этих колебаний.