РИАМО - 18 янв. Бывшего заммэра Москвы по вопросам социального развития Леонида Печатникова назначили деканом нового факультета управления в медицине и здравоохранении Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС), сообщил РИАМО в пятницу сотрудник пресс-службы вуза.

«Леонид Печатников стал деканом нового факультета управления в медицине и здравоохранении», - сказал собеседник агентства.

В сентябре, после выборов мэра Москвы, Печатников был освобожден от должности заместителя мэра столицы по вопросам социального развития. Он занимал эту должность с мая 2012 года. До этого, с конца 2010 года, Печатников был руководителем столичного департамента здравоохранения.