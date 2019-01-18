РИАМО – 18 янв. Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов намерен взять себе в помощники человекоподобного робота с головой, руками и телом, сообщает «Интерфакс».

«Важно, что этот робот будет работать бесплатно. Я позиционирую его не в качестве замены своего помощника, который принимает обращения граждан, а как подспорье», - сказал Власов.

Робот будет рассказывать посетителям о деятельности ЛДПР в целом и Власова в частности. Парламентарий уточнил, что аналогичных роботов можно встретить на различных форумах, а также в Сбербанке.

По словам Власова, он уже договорился со Сбербанком о предоставлении ему человекоподобного робота. Тем не менее перед тем, как привести нового помощника в Госдуму, нужно оформить необходимые документы. В связи с этим депутат обратился за разрешением в аппарат нижней палаты парламента.

Парламентарий добавил, что сейчас в России отношения людей и роботов законодательно не урегулированы. Опыт с роботом-помощником позволит депутату на практике посмотреть, какое правовое регулирование необходимо в этой сфере.