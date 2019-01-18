РИАМО - 18 янв. Следователи начали проверку информации о том, что медики в кафе в подмосковном Одинцове проигнорировали мужчину, лежавшего на полу без сознания, действиям врачей дадут правовую оценку, говорится в сообщении пресс-службы Главного следственного управления СК России по Московской области.

Ранее в социальных сетях появилось видео из кафе KFC в Одинцове. В ролике видно, что на полу лежал мужчина, предположительно без сознания, в этот момент в кафе находилась бригада медиков, которые обедали и не оказывали мужчине помощь. В конце ролика врачи также прошли мимо мужчины, не обратив на него никакого внимания.

«Следственным отделом по Одинцову ГСУ СК России по Московской области проводится доследственная проверка по видеоролику, распространенному в СМИ, о неоказании сотрудниками скорой медицинской помощи мужчине, лежавшему на полу в кафе», — говорится в сообщении.

В рамках проверки следователям предстоит установить сотрудников скорой, а также мужчину, который лежал на полу в кафе, и очевидцев произошедшего. Все лица будут опрошены. Действиям либо бездействию врачей будет дана правовая оценка. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее главный врач Московской областной станции медицинской помощи Олег Какурин рассказал, что медики в красной форме на видео не являются сотрудниками МОССМП. Штатная форма сотрудников МОССМП синего цвета.

Он добавил, что вне зависимости от принадлежности медицинских работников к государственной или частной системе здравоохранения, недопустима ситуация отказа в оказании медицинской помощи.

Какурин также отметил, что мужчина без сознания был госпитализирован с диагнозом алкогольная интоксикация. 16 января мужчина самостоятельно покинул больницу.

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