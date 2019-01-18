РИАМО - 18 янв. Медицинские работники, которые не оказали помощь мужчине в одинцовском кафе KFC, не являются сотрудниками станции скорой медицинской помощи Московской области, пострадавший был госпитализирован в Одинцовскую центральную районную больницу, сообщил главный врач МОССМП Олег Какурин.

Ранее в социальных сетях появилось видео из кафе KFC в Одинцове. В ролике видно, что на полу возле выхода из ресторана лежит мужчина. В это же время в кафе обедали медицинские работники, которые не оказали помощи пострадавшему.

«В связи с публикацией в социальных сетях видеосюжета с фактом неоказания медицинской помощи пациенту в кафе KFC сообщаем, что вызов к неизвестному мужчине принят диспетчером одинцовского подразделения МОССМП 15 января в 1:09», — сказал Какурин.

Он добавил, что прибывшей бригадой пациент был осмотрен на месте, выставлен диагноз: алкогольная интоксикация. Пациент был доставлен в приемное отделение Одинцовской ЦРБ, госпитализирован в отделение реанимации и интенсивной терапии. 16 января переведен в терапевтическое отделение в удовлетворительном состоянии, которое покинул самостоятельно в тот же день.

«Медицинские работники в красной фирменной форме, запечатленные на видео, не являются сотрудниками государственного учреждения здравоохранения Московской области «МОССМП». Штатная форма сотрудников МОССМП синего цвета», — подчеркнул Какурин.

Он добавил, что, вне зависимости от принадлежности медицинских работников к государственной или частной системе здравоохранения, недопустима ситуация отказа в оказании медицинской помощи.