РИАМО - 18 янв. На северо-востоке столицы трое неизвестных напали на безработного мужчину 1997 года рождения, они силой посадили его в такси, угрожая ножом, требовали 500 тысяч рублей, но получив отказ, похитили 6 тысяч рублей и высадили пострадавшего, сообщил РИАМО в пятницу сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

Пострадавшего мужчину, проживающего по улице Декабристов, доставили в медучреждение с колотой раной левого бедра.

«Установлено, что 14 января в 03:20 у дома по адресу проживания (пострадавшего – ред.) трое неизвестных, применив насилие к мужчине, посадили его в автомобиль такси Hyundai Solaris, где один из неизвестных предметом похожим на нож причинил указанное ранение последнему, после чего автомобиль проследовал до адреса: улица Сокольническая Слободка, где неизвестные потребовали у пострадавшего передачи им 500 тысяч рублей, но получив отказ, открыто похитили 6 тысяч рублей, высадили его из машины, затем скрылись», – сказал собеседник агентства.

Пострадавший самостоятельно дошел до станции метро «Сокольники» и, доехав до станции «Комсомольская», обратился за помощью к работникам Московского метрополитена.

Возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ «Разбой».