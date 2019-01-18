РИАМО - 18 янв. В центре столицы мужчина и женщина ограбили магазин, угрожая ножом его сотруднику, а после скрылись с похищенным, полиция проводит проверку, сообщил РИАМО в пятницу сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

В полицию поступило сообщение о разбое по адресу: Стрельбищенский переулок, дом 26/9. Об инциденте заявила управляющая магазина.

«Установлено, что 17 января в 20:25 в помещении магазина по указанному адресу работниками магазина были замечены двое неизвестных (мужчина и женщина), которые совершили кражу товара, угрожали предметом, похожим на нож, работнику магазина, с похищенным скрылись», – сказал собеседник агентства.

Размер материального ущерба в настоящее время устанавливается. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ «Разбой».