РИАМО – 18 янв. Испанские исследователи из Гранадского университета выяснили, что в составе термобумаги, которая используется для печати кассовых чеков, присутствует опасный для человека химикат бисфенол А (BPA) - аналог женского гормона эстрогена, сообщается на сайте «Российской газеты».

«Специалисты связывают BPA с повышенным риском опухолей, бесплодия, аутизма, синдрома дефицита внимания с гиперактивностью, диабета 2 типа, преждевременных родов. Кстати, бисфенол А является ключевым компонентом пластмасс и эпоксидных смол - ими покрывают внутреннюю часть емкостей для пищевых продуктов и напитков», — говорится в сообщении.

Ученые проанализировали чеки в трех странах – Бразилии, Испании и Франции.

Термобумага от обычной бумаги отличается тем, что быстро чернеет, находясь вблизи источника тепла. Специалисты рекомендуют как можно быстрее избавляться от чеков, не держать их дома, не давать детям и не класть рядом с продуктами.

«Безусловно чеки не должны «контактировать» с едой - тем более с мясом или рыбой, когда вы распаковываете покупки», — отметил ведущий автор исследования, профессор Николас Олеа.

Кроме того, не следует мять чеки, писать на них заметки, хранить в автомобиле, сумке и других местах.