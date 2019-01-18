РИАМО - 18 янв. На севере столицы, на улице Маршала Федоренко сотрудники полиции задержали безработного мужчину 1978 года рождения, у которого при обыске квартиры обнаружили целый арсенал оружия, в том числе два револьвера, пистолет Макарова, обрез охотничьего ружья, сообщил РИАМО в пятницу сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

«В ходе осмотра квартиры были обнаружены и изъяты предметы, конструктивно схожие с пистолетом Макарова, обрезом охотничьего ружья, а также запасные части к оружию, револьвер «Эколвайпер», револьвер «Таурос», патроны», – сказал собеседник агентства.

Возбуждено уголовное дело по статье 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия».