РИАМО - 18 янв. В Москве со стоянки аэропорта «Внуково» неизвестный угнал автомобиль Lexus стоимостью 6,8 миллиона рублей, подозреваемого разыскивают, сообщил РИАМО в пятницу сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по столице.

Сообщение о краже поступило от владелицы машины – гражданки 1977 года рождения. Она рассказала, что автомобиль пропал со стоянки аэропорта «Внуково».

«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что в период с 9 января до 15:00 до 17 января неизвестный по указанному адресу совершил кражу ее автомобиля Lexus LX 570, затем скрылся», – сказал собеседник агентства.

Материальный ущерб составил 6,8 миллиона рублей. По данному факту возбудили уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража».