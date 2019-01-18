РИАМО - 18 янв. Врачи Боткинской больницы в Москве смогут проводить до 130 трансплантаций органов каждый год, благодаря чему этот редкий вид помощи станет более доступным для горожан, при этом у больницы нет необходимости приглашать специалистов в области трансплантологии, говорится в сообщении пресс-службы департамента здравоохранения столицы.

«Трансплантация – одно из самых перспективных направлений в медицине. В будущем врачи Боткинской больницы смогут проводить до 100 трансплантаций почки и около 30 трансплантаций печени в год. Старт этого направления в данной больнице сделает этот пока еще редкий вид помощи более доступным для москвичей», – сказал руководитель департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун.

К появлению нового направления – трансплантации органов и тканей – врачи городской клинической больницы имени С.П. Боткина готовились в течение полутора лет. Уже свыше 50 медицинских работников – более 40 врачей и 10 операционных медицинских сестер – прошли обучение и стажировку в ведущих зарубежных и отечественных клиниках.

Пересадка печени или почек позволяет спасти человеческую жизнь, поэтому подобные операции в Боткинской больнице планируют проводить постоянно.

«Сегодня нашими врачами уже выполнено 89 трансплантаций роговицы, 10 трансплантаций костного мозга, 25 трансплантаций почки и 11 трансплантаций печени. По большому счету это стало возможным благодаря тем изменениям, которые произошли за последние годы в московской медицине. Оснащение клиник современным высокотехнологичным хирургическим оборудованием, постоянное обучение врачей вывели медицинскую помощь в обычных городских больницах на самый высокий мировой уровень», – отметил главный врач Боткинской больницы, главный хирург департамента здравоохранения Москвы Алексей Шабунин.

Он также добавил, что это лишь начало дальнейшего развития отделения трансплантации органов и тканей в клинике.

По словам Шабунина, в ближайших планах расширить возможности по трансплантации других органов и тканей. Он отметил, что у больницы нет необходимости приглашать специалистов в области трансплантологии из других медицинских учреждений, так как уровень квалификации врачей Боткинской больницы, диагностическая и лечебная базы позволяют проводить самые сложные оперативные вмешательства в области трансплантологии.