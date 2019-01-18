РИАМО - 18 янв. Полицейские задержали двух жителей подмосковного Солнечногорска в возрасте 36 и 52 лет, подозреваемых в сбыте наркотических средств, всего у них изъяли более 1 килограмма спайса, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«Установлено, что один из злоумышленников около одного из домов в поселении Менделеево сбыл сверток с порошкообразным веществом покупателю, после чего был задержан полицейскими. По результатам химического исследования установлено, что проданное вещество является наркотическим средством - спайсом. Мужчина пояснил, что наркотик ему поставляет его знакомый», – сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Он добавила, что поставщик был установлен и задержан по месту проживания в поселке Искра. В ходе обыска его квартиры полицейскими также обнаружено и изъято аналогичное наркотическое средство. Всего из незаконного оборота изъято более килограмма спайса.

В отношении мужчин возбудили уголовные дела по статье 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

Злоумышленникам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.