РИАМО – 18 янв. Российские ученые предупредили, что астероид Апофис может столкнуться с Землей в 2068 году, сообщает в пятницу Федеральное агентство новостей.

Информация об астероиде содержится в тезисах доклада, который будет полностью озвучен в конце января – начале февраля во время «Королевских чтений» по космонавтике в Москве. Об опасном астероиде рассказали ученые кафедры небесной механики Петербургского государственного университета.

«Уникальной особенностью этого астероида является точно установленное тесное сближение с Землей 13 апреля 2029 года на расстояние 38 тысяч километров», — говорится в докладе.

Астероид Апофис размером 325 метров был открыт в 2004 году.