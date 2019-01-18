РИАМО - 18 янв. Специальную карту мест кормления белок составили на ВДНХ, на карте обозначено 18 адресов на территории выставки, где размещены кормушки для пушистых зверьков, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Кормушки можно найти неподалеку от Центральной аллеи, а также рядом с Домом культуры (павильон №84), у павильона №5 «Физика» и 3-го Каменского пруда в запрудной зоне выставки. Остальные размещены на территории парка «Останкино». Увидеть зверьков можно на деревьях возле главной дорожки парка, там же оборудованы кормушки. Подкармливая белок, гости помогают животным пережить зиму», — сказал представитель пресс-службы ВДНХ.

Он добавил, что не все продукты, которыми питаются люди, полезны для белок. Угощение должно соответствовать природному рациону грызунов. То есть не быть соленым или сладким и не содержать ароматических и вкусовых добавок. Также не стоит предлагать зверькам миндаль и экзотические фрукты.

При кормлении белок не стоит забывать, что это дикие животные. У них острые зубы. К тому же они могут быть переносчиками ряда заболеваний, опасных для человека, поэтому с рук их кормить не следует. Если вас все же укусила или просто поцарапала белка, следует обратиться к специалистам в медицинское учреждение.

На сегодняшний день в лесопарковых зонах ВДНХ обитают сотни белок обыкновенных. В длину белка достигает чуть более 30 сантиметров. В холодное время года меховой покров животных пушистый и плотный, а летом короткий и более редкий. Летом белки в основном рыжие, а зимой приобретают голубовато-серый оттенок.

Помимо белок, на территории парка «Останкино» и ВДНХ летом живут более 70 видов птиц, не считая водоплавающих. Там можно встретить семь видов дятлов — малого пестрого, среднего пестрого, большого пестрого, белоспинного, зеленого, седого дятла и желна, два вида ястребов и четыре вида сов. Это серые неясыти, длиннохвостые неясыти, ушастые совы и воробьиные сычики — самые маленькие в семействе совиных. Почти все эти птицы внесены в Красную книгу Москвы как редкие, уязвимые и исчезающие.