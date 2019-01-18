РИАМО - 18 янв. В столице за минувшие сутки выпало 4,3 миллиметра осадков, что составляет более 10% нормы для января, сообщил РИАМО в пятницу ведущий специалист Гидрометцентра России Анатолий Цыганков.

«За 17 января выпало 4,3 миллиметра осадков. Всего 32,4 миллиметра выпало за январь, что составляет 77% от месячной нормы», - сказал Цыганков.

Он отметил, что месячная норма осадков для января составляет 42 миллиметра. Высота снежного покрова сейчас составляет 33 сантиметра при норме в 28 сантиметров.

«Сегодня будет идти несильный снег, но еще тепло. А завтра уже будет понижение температуры, поэтому будет сильная гололедица по Московскому региону», - добавил Цыганков.