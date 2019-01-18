РИАМО - 18 янв. Зал с мозаиками в стиле модерн в бывшем доходном доме графа Орлова-Давыдова в Москве признан памятником архитектуры, помещение расположено на первом этаже здания на Никольской улице, зал украшает уникальный цветочный мозаичный декор 1907 года, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Автор мозаичных панно — один из самых модных французских архитекторов-декораторов того времени Эдуард Ниерман. Он занимался оформлением интерьеров театров, казино, кафе, ресторанов и концертных залов, включая знаменитое кабаре «Мулен Руж» в Париже. Все мозаики выполнены из смальты — кусочков непрозрачного цветного стекла неправильной формы.

«Ансамбль многоцветных мозаик из смальты и сейчас выглядит так же, как и более ста лет назад. Это уникальное для Москвы произведение, выполненное в стиле парижского ар нуво. Ленточные и треугольные мозаичные панно украшают своды торговых залов, арки витринных окон, а также оконные и дверные проемы. Каждое панно имеет неповторимый рисунок. На них изображены характерные для модерна цветочные композиции — ирисы, маки, чертополох, хризантемы, колокольчики и примулы», — сказал глава департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.

Он добавил, что присвоенный статус регионального объекта культурного наследия обеспечивает уникальному декору охрану государства. Его исторический облик запрещено нарушать, а любые ремонтные или реставрационные работы могут проводиться только под контролем городского департамента культурного наследия и после согласования с ним.

Доходный дом на Никольской улице принадлежал графу Алексею Орлову-Давыдову (1871-1935) — церемониймейстеру императорского двора, а затем — депутату IV Государственной Думы. Граф жил в Санкт-Петербурге, а помещения своего московского дома сдавал в аренду, где на первом этаже размещались торговые залы.

Работа по сохранению и восстановлению памятников архитектуры в столице ведется постоянно. Список объектов культурного наследия регулярно пополняется. Только за последние семь лет охранный статус получили около 700 памятников. Из них более 370 — выявленные объекты культурного наследия, а около 330 — объекты культурного наследия федерального и регионального значения.