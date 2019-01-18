РИАМО - 18 янв. Спасатели потушили возгорание в здании автосервиса в Керамическом проезде в столице, сведений о пострадавших не поступало, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по Москве.

«В 05:50 18 января 2019 года в оперативную дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: Керамический проезд, дом 8А, где происходило загорание деревянных конструкций, личных вещей и оборудования в двухэтажном отдельно стоящем здании автосервиса. Площадь пожара составила около 100 квадратных метров», — говорится в сообщении.

В 06:33 пожар локализовали, а в 06:57 потушили. Сведений о пострадавших не поступало.

С возгоранием боролись 30 человек и 10 единиц техники.