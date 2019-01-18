РИАМО - 18 янв. В культурном центре «Москвич» 25 и 26 января пройдет премьера мюзикла «Алые паруса», в интерпретации Максима Дунаевского история Александра Грина представлена по-новому, в ней введены дополнительные сюжетные линии, действуют новые герои, но главная идея — вера в любовь и исполнение мечты — осталась неизменной, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Наша постановка отличается от формулы Грина, она приближена к современным реалиям, это не воздушная романтическая пастораль. Но это не осовременивание ради осовременивания. Просто сегодня гриновские мечтательные тона выглядят довольно вяло. Тут нужна была современная энергетика, современное понимание окружающего мира. История действительно стала более жесткой, героям приходится пройти через серьезные испытания на пути к своей мечте», - сказал композитор, председатель художественного совета Московской областной филармонии Максим Дунаевский.

В спектакле более 30 вокальных номеров. Их исполняют как начинающие, так и известные артисты, задействованные в полюбившихся российскому зрителю мюзиклах.

Композитор, заслуженный деятель искусств России, народный артист России Максим Дунаевский — автор музыки более чем к 30 фильмам. Среди них «Д’Артаньян и три мушкетера», «Мушкетеры двадцать лет спустя», «Карнавал», «Мэри Поппинс, до свидания!».