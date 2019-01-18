РИАМО - 18 янв. С 2017 года семьи, чьи дети родились в столице, получают при выписке из роддомов коробку «Наше сокровище» с вещами для новорожденного, в 2018 году в Москве выдали около 100 тысяч таких наборов, сообщается на официальном сайте мэра города.

«Набор для новорожденного могут получить все родители, чьи дети появились на свет в столице. Мамам, которые прописаны в другом регионе, для этого необходимо оформить свидетельство о рождении в родильном доме. Коробки «Наше сокровище» в столице начали вручать в декабре 2017 года. Родители новорожденных будут получать их и впредь. В родильных отделениях Москвы имеется достаточный запас подарочных наборов», - говорится в сообщении.

Подарок от правительства Москвы включает в себя 44 предмета первой необходимости, которые требуются ребенку в первый год жизни. Это несколько видов одежды, два комбинезона на разные сезоны, детская косметика, постельные принадлежности, одеяло, матрас, посуда для кормления и многое другое. Все вещи подходят как для мальчиков, так и для девочек.

Список предметов был составлен с учетом мнения экспертов в области материнства и детства, педиатров, родителей и представителей общественных организаций. Коробка «Наше сокровище» позволяет мамам и папам сэкономить деньги и время на покупку самых необходимых вещей для малыша.