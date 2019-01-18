РИАМО - 18 янв. Ночь на пятницу в Москве оказалась самой теплой с начала зимы, температура воздуха поднялась до плюс 1,9 градуса, а в ночь на 19 января резко похолодает, сообщил РИАМО ведущий специалист центра «Фобос» Александр Синенков.

«Десятого декабря было плюс 1,5 градуса, а на данный момент температура ночью была плюс 1,9 градуса, поэтому это самая высокая температура была ночью. Очевидно, что с начала этой зимы и днем будет самой высокой», - сказал Синенков.

Он отметил, что в ночь на 19 января температура воздуха резко опустится до минус 7-9 градусов.

«Все это будет сопровождаться усилением ветра, замерзанием мокрых осадков, гололедицей», - добавил Синенков.