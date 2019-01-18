РИАМО - 18 янв. На Новоспасском мосту в Москве произошло столкновение легкового автомобиля и трамвая, в результате ДТП пострадали два человека, по данному факту проводится проверка, сообщил РИАМО представитель пресс-службы управления ГИБДД ГУ МВД РФ по столице.

«Вчера поздно вечером на Новоспасском мосту произошло столкновение двух транспортных средств — легкового автомобиля и трамвая. Пострадали два человека - водитель и пассажир легкового автомобиля», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что сейчас проводится проверка, устанавливаются все причины произошедшего.