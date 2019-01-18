РИАМО - 18 янв. В столице полуэкспрессные автобусы за минувший год перевезли около 53 миллионов человек, что на 30% больше, чем в 2017 году, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Полуэкспрессные маршруты соединяют центр города с отдаленными районами. Пассажиров высаживают только у самых востребованных остановок: транспортно-пересадочных узлов, социальных объектов, станций метро, Московского центрального кольца (МЦК), Московской железной дороги. Это позволяет сократить продолжительность поездки на 10 минут.

«Полуэкспрессные направления становятся все более востребованными у горожан. Каждый будний день ими пользуются свыше 165 тысяч человек. С помощью таких направлений можно добраться до центра Москвы быстро и с комфортом», — сказал первый заместитель генерального директора «Мосгортранса» Борис Ткачук.

Транспорт следует по выделенным полосам. Автобусы ходят точно по расписанию, не задерживаясь в пути. На маршрутах работают автобусы большой и особо большой вместимости (с «гармошкой»). Интервалы движения полуэкспрессных автобусов в среднем не превышают пяти минут в утренние и вечерние часы пик, поэтому жителям столицы не приходится долго ждать транспорт на остановке. Всего в Москве работают 14 полуэкспрессных маршрутов.