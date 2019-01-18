РИАМО - 18 янв. Утром в пятницу в аэропортах Московского авиаузла задержали и отменили свыше 50 рейсов, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписания».

Так, во «Внукове» задержали 16 рейсов, семь отменили; в «Домодедове» пять рейсов задержаны, восемь отменены; в «Шереметьеве» задержали 18 рейсов.

По данным онлайн-табло подмосковного «Жуковского», в этом аэропорту задерживаются два рейса.

Информация о задержке или отмене рейса, а также о причинах задержки или отмены рейса доводится до пассажиров перевозчиком или организацией, осуществляющей аэропортовую деятельность (обслуживающей организацией), непосредственно в аэропорту в визуальной и/или акустической форме.

Ранее в Московском регионе объявили «желтый» уровень опасности погоды на пятницу из-за метели и сильных порывов ветра до 18 метров в секунду.