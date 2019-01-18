РИАМО - 18 янв. В подмосковном городском округе Шаховская произошло короткое замыкание в гимназии, до приезда спасателей здание учебного заведения покинули 650 человек, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

По данным на сайте, 17 января в 09:45 очевидец сообщил в «Мособлпожспас» о задымлении на первом этаже в МБОУ «Шаховская гимназия» на Комсомольской улице, дом 10Б.

«На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось слабое задымление на первом этаже школы-гимназии. Пожара не последовало. По состоянию на 10:00 всех учащихся и учительский состав вернули в помещение школы, учебный процесс продолжен», - говорится в сообщении.

В материале отмечается, что 650 человек, в том числе 50 учителей, были эвакуированы до прибытия пожарных подразделений.

«Здание школы автоматической пожарной сигнализацией оборудовано. В настоящее время причины возникновения короткого замыкания уточняются», - добавляется в сообщении.