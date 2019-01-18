РИАМО - 18 янв. В Москве и Подмосковье в пятницу ожидается облачная погода, временами будут идти небольшие осадки, температура воздуха поднимется до плюс 3 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Предстоящим днем атлантический циклон продолжит оказывать влияние на погоду Московского региона. Наиболее активные атмосферные фронты этого атмосферного вихря «отработали» над нашей территорией, добавив до 4-6 сантиметров снега, сегодняшним же днем заметного поступления небесной влаги надо ждать лишь к концу дня. По сведениям Метеобюро Москвы и области, в пятницу ожидается облачная погода. Временами отметятся небольшие осадки. Максимальная температура воздуха в столице составит 0 – плюс 2 градуса, по области - минус 1 – плюс 3 градуса», - говорится в сообщении.

Ветер будет дуть юго-западного направления со скоростью 5-10 метров в секунду, местами порывы могут достигать 15 метров в секунду. Атмосферное давление немного подрастет, но его фон останется заметно пониженным. Геомагнитный фон в этот день прогнозируется спокойный.

«Основными же факторами, на которые стоит обратить внимание, будут: сильный порывистый ветер, сосульки на крышах и козырьках и очень благоприятные условия для схода снежных масс с крыш зданий. Будьте очень внимательны и осторожны», - подчеркнули специалисты.

Синоптики добавили, что в целом погода в Московском регионе будет неустойчивая с ощутимыми колебаниями метеопараметров.

«Дискомфортные влажностно-температурные условия могут оказывать негативное влияние на общее состояние и провоцировать обострения хронических воспалительных заболеваний: патологии суставов и позвоночника, органов дыхания, сохраняется и риск роста острых респираторных и простудных заболеваний. Особенно уязвимы дети, страдающие бронхиальной астмой, бронхитами и частыми простудными заболеваниями», - говорится в материале.

Кроме того, пониженный фон атмосферного давления в сочетании с дефицитом кислорода в воздухе может способствовать появлению симптомов недомогания у лиц с сосудистыми нарушениями, вегетативными и психоэмоциональными дисфункциональными расстройствами.