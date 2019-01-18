РИАМО - 18 янв. В Центральном доме художника в столице с пятницы начнет работу Общероссийский фестиваль природы «Первозданная Россия», в выставке примут участие победители Всероссийского конкурса детской фотографии, говорится в сообщении пресс-службы организаторов.

«Каждый год организаторы фестиваля разрабатывают особый подход к формированию фестивальной экспозиции. В 2019 году «Первозданная Россия» станет своеобразным интерактивным учебником географии. Она будет поделена на несколько природных зон – арктические пустыни, тундру, лесотундру, тайгу, лесную и лесостепную зоны, степь, полупустыню и пустыню», — говорится в сообщении.

В каждой из природных зон можно будет увидеть уникальные ландшафты, характерные для природных комплексов, и их обитателей. Избранные фотографии победителей конкурса будут представлены на фестивале наравне с работами опытных фотографов дикой природы.

В этом году гостевой выставкой станет экспозиция от фотографов Ассоциации охраны дикой природы Китая. Свои проекты на «Первозданной России» также представят РЖД и «Газпром». Новым партнером фестиваля стала корпорация «Росатом».

Фестиваль «Первозданная Россия» проходит при поддержке Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации, министерства культуры Российской Федерации, министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации, Федерального агентства по туризму. Фестиваль проводится с использованием гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.