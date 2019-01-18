РИАМО – 18 янв. Гости «Аптекарского огорода» Москвы в пятницу смогут увидеть одно из самых дорогих растений в мире – орхидею Пафиопедилум Ротшильда, говорится в сообщении пресс-службы Ботанического сада МГУ.

«Золото Кинабалу» представят днем 18 января на X фестивале орхидей, хищных растений и растений пустынь «Тропическая зима» в Ботаническом саду МГУ. Посетители смогут увидеть редкое и очень крупное растение из Северного Борнео с огромными эффектными цветками и длинными «усами» на протяжении двух недель в одной из витрин с редкими орхидеями», – отмечается в сообщении.

В материале уточняется, что на момент описания Райхенбахом Генрихом Густавом в 1888 году эта орхидея считалась одной из самых дорогих – ее стоимость была сопоставима с целым состоянием.

«Большим препятствием к ее распространению является длительный срок от прорастания до первого цветения, который может занять несколько десятилетий», – добавляется в пресс-релизе.

Чаще всего она впервые расцветает лишь на 15-м году жизни, как это произошло в «Аптекарском огороде» в 2017 году. В 2018 году этот экземпляр не цвел, а теперь вновь обрадовал гостей «Аптекарского огорода».

«Золото Кинабалу» произрастает в тропических лесах на склонах горы Кинабалу на севере Борнео – четвертой по высоте горе в Юго-Восточной Азии, расположенной на территории одноименного национального парка. Пик цветения в природе – с апреля до мая. На одном соцветии образуется до 6 крупных цветков диаметром 12,5 сантиметров с почти горизонтальными «усами» – сепалиями, что позволяет узнать этот вид из сотен других.

Пафиопедилум Ротшильда опыляется мухами-паразитами, принимающими пеструю зелено-красную окраску цветка за колонию тли, вблизи которой они обычно откладывают личинки. В процессе безуспешных стараний насекомых и происходит взаимодействие с пыльцой.

Помимо этого, в «Аптекарском огороде» расцвели алоэ и эффектный розовый кактус-орхидея – гибридный эпифиллум. Цветение продлится до выходных.