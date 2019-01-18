РИАМО - 18 янв. Слушания по делу судмедэксперта Михаила Клейменова, который обнаружил алкоголь в крови мальчика, погибшего в ДТП в Балашихе, пройдут в пятницу.

Их начнут проводить с 10:00.

Слушания по уголовному делу в отношении Клейменова проходят в Щелковском городском суде.

В апреле 2017 года во дворе дома №39 микрорайона Железнодорожный Балашихи под колесами автомобиля погиб шестилетний ребенок. Клейменову было поручено проведение экспертизы тела погибшего. При отборе образцов крови в нарушение установленного порядка он использовал металлический черпак. Это повлекло за собой загрязнение образцов. Также не было обеспечено незамедлительное направление крови в судебно-химическую лабораторию.

Эти нарушения привели к спиртовому брожению отобранных образцов крови и образованию в ней ацетальдегида и этилового спирта в количестве 2,7%, выявленных при ее судебно-химическом исследовании. Допущенные Клейменовым нарушения повлекли за собой проведение в отношении родителей погибшего процессуальной проверки, что причинило им глубокие душевные переживания и существенный моральный вред.

Мужчина обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 293 УК РФ «Халатность».