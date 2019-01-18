РИАМО - 18 янв. Свыше 100 автобусов, троллейбусов и трамваев будут курсировать в ночь с пятницы на субботу до 03:00, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Работу около 40 маршрутов наземного транспорта продлят в праздник Крещения до 3 часов ночи. В ночь с пятницы на субботу городские автобусы, троллейбусы и трамваи будут перевозить пассажиров до мест купаний и храмов, где пройдут богослужения.

Помимо этого, горожане смогут воспользоваться 13 ночными маршрутами наземного транспорта. Они связывают отдаленные районы с центром города.

Традиционные крещенские купания пройдут в столице на 59 площадках. Окунуться в прорубь можно будет с 18:00 пятницы до 18:00 субботы.

Купели подготовят в 10 парках: «Царицыне», Воронцовском парке, в «Сокольниках», «Филях», «Северном Тушине» и других. Они откроются вечером накануне Крещения и будут доступны в течение праздничного дня.