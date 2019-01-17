РИАМО - 17 янв. Столичные следователи по факту гибели мужчины в результате пожара на северо-востоке Москвы проводят доследственную проверку, по ее результатам будет принято процессуальное решение, сообщается на сайте СК РФ по столице.

Днем в четверг на территории автомобильной стоянки, расположенной по Полярному проезду в городе Москве, произошло возгорание. После тушения пожара было обнаружено тело мужчины 1975 года рождения.

«По данному факту следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве проводится доследственная проверка. По предварительным данным, мужчина производил сварочные работы с использованием газового баллона», – говорится в сообщении.

В настоящее время следователи проводят проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Для установления точной причины возгорания будет назначена пожарно-техническая экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.