РИАМО – 17 янв. Публичные слушания по корректировке правил землепользования и застройки (ПЗЗ) на участке под историческим домом Булошникова в центре Москвы признаны состоявшимися, однако градозащитники потребовали признать обратное, сообщает в четверг «Интерфакс».

«Все требования регламента проведения публичных слушаний по участку по адресу: Большая Никитская улица дом 17 строение 1 соблюдены. Публичные слушания признаны состоявшимися», – заявил замглавы управы Пресненского района по строительству Денис Патапкин.

Он отметил, что все участники публичных слушаний могут внести свои замечания в опросные листы и сдать организаторам процедуры.

«Все эти замечания будут переданы вместе с протоколом слушаний в специальную окружную комиссию», – дополнил Патапкин.

При этом, градозащитники потребовали признать слушания не состоявшимися.

Координатор движения «Архнадзор» Рустам Рахматуллин отметил, что признание слушаний состоявшимися не «ставит точку в этом проекте».

«Еще в течение недели у всех несогласных будет возможность при экспозиции проекта подать свои заявления о несогласии с проектом», – подчеркнул он.

После того, как члены президиума объявили слушания состоявшимися и покинули зал, активисты и градозащитники остались для общения с жителями и прессой. Всего в зале публичный слушаний присутствовало около 250-300 человек. Также в здании колледжа, где проходила процедура, были организованы две площадки для трансляции происходящего в зале.

Особняк на Большой Никитской возведен в 1830 году купцом Ф.Булошниковым. Первоначально это был двухэтажный ампирный дом безордерной архитектуры, со скругленным углом по переулку, складскими подвалами, лавками в первом этаже и деревянными галереями во дворе. В 1886 году дом был расширен к востоку на девять оконных осей, надстроен третьим этажом и заново оформлен. В старой части дома растесаны витрины. С тех пор внешний вид здания остается почти неизменным. В конце 1990-х годов выполнен капитальный ремонт с заменой перекрытий и инженерных систем, техническое состояние дома хорошее.

Ранее на заседании ГЗК было одобрено внесение изменений в правила землепользования и застройки по адресу: улица Большая Никитская, владение 17, строение 1 (дом Булошникова ). На этом участке было одобрено строительство повышенной этажности. Архнадзор призвал жителей района Пресня прийти на слушания и отстоять здание.

На сайте фонда сохранения исторического наследия «Внимание» также была опубликована петиция с обращением к мэру Москвы Сергею Собянину с просьбой сохранить историческое здание.