РИАМО - 18 янв. В трех муниципалитетах Подмосковья в пятницу откроются традиционные «Крещенские ярмарки», на них можно приобрести продукты питания и необычные сувениры, говорится в сообщении пресс-службы министерства потребительского рынка и услуг Московской области.

Издавна на Руси Крещение считалось одним из самых значимых православных праздников, который сопровождался народными гуляниями и колоритными обычаями. В эти светлые дни принято веселиться, ходить в гости, накрывать стол.

«С 18 января на территории Московской области начнут свою работу три крупные региональные ярмарки, открытие которых приурочено к православному празднику Крещение Господне», – говорится в сообщении.

«Крещенские ярмарки» пройдут в Одинцовском районе, а также в Талдомском городском округе и Подольске. Тематические мероприятия продлятся до 20 января включительно.

Гостям и жителям Подмосковья будет представлен широкий ассортимент продуктов питания и товаров повседневного спроса от российских производителей и предпринимателей из ближнего зарубежья по доступным ценам. На ярмарке в Одинцове, расположенной на Привокзальной площади, жители региона смогут приобрести по привлекательным ценам сувениры ручной работы из Луховиц, кубанский мед, подмосковные сыры, фермерскую птицу, валенки ручной работы и многое другое.

Кроме потребительских товаров, посетителям будут представлены разнообразные мастер-классы.

На ярмарке в поселке Вербилки каждого пенсионера ждет небольшой приятный сюрприз – подарок от организаторов мероприятия.

Всех посетителей ожидает праздничное настроение, а самых активных участников – призы.