РИАМО - 18 янв. В «Аптекарском огороде» в столице в пятницу состоится концерт артистов Большого театра, мероприятие пройдет в рамках крупнейшего в России фестиваля орхидей, хищных растений и суккулентов «Тропическая зима», говорится в сообщении пресс-службы Ботанического сада МГУ.

«Восемнадцатого января <…> в закрытом для обычного посещения огромном тропическом саду в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» пройдет концерт артистов Большого театра – меццо-сопрано Евгении Асановой и главного концертмейстера постановок в Большом театре, лауреата всевозможных музыкальных конкурсов, потомственного пианиста Павла Небольсина, который аккомпанирует лучшей оперной паре в мире – Анне Нетребко и Юсифу Эйвазову», – говорится в сообщении.

Здесь прозвучат композиции Штрауса, Массне, Беллини, Доницетти, Вагнера. В концертный билет включено посещение всех выставок и экспозиций в саду.

Организаторы концерта – проект Opera Yard и Ботанический сад МГУ «Аптекарский огород». Начало концерта в 20:00. Билеты в продаже в кассах сада и онлайн www.hortus.ru или по телефону: 8(926)784-99-99.