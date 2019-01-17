РИАМО - 17 янв. Мособлдума на заседании в четверг приняла изменения в закон «О благоустройстве в Московской области», в региональном законе изменениями устанавливается необходимость согласования переустройства фасадов и размещения наружных блоков кондиционеров только для объектов капитального строительства общественного назначения, сообщается на сайте областного парламента.

«Это касается любых работ по реконструкции и переоборудованию фасадов общественных зданий. Но речь не идет о многоквартирных домах. Эта тема урегулирована в постановлении Госстроя», – сказал председатель комитета Мособлдумы по вопросам строительства, архитектуры, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Игорь Коханый.

Он добавил, что любые несанкционированные изменения портят внешний облик городов.

«В любом случае этот вопрос нужно решать, но постепенно. Надо начинать с проектов тех домов, которые строятся. Что касается старых зданий, нужен большой срок. Возможна даже программа по переоборудованию многоквартирных домов, которая делала бы общую систему кондиционирования. К этому надо стремиться», – дополнил Коханый.

В конце 2018 года Мособлдума установила ответственность за самовольное изменение фасадов зданий. Так, установлена административная ответственность за самовольное проведение реконструктивных работ на фасадах объектов капитального строительства без согласования с администрацией муниципалитета. Также введено предупреждение или штраф за установку ограждений на газонах или тротуарах, прилегающих к общественным местам, без согласования с муниципалитетом.

Ранее часть 2 статьи 29 закона устанавливала требования к согласованию размещения наружных блоков кондиционеров, антенн на архитектурных деталях, элементах декора, поверхностях с ценной архитектурной отделкой. И под действие данной нормы попадали и жилые объекты капитального строительства, и объекты общественного назначения. Но при этом для жилых объектов капстроительства правоотношения, связанные с необходимостью согласования, уже были урегулированы правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденные постановлением Госстроя России.