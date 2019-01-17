РИАМО – 17 янв. Алекса Лесли (Александр Кириллов) и его подругу Настю Рыбку (Анастасия Вашукевич), которых депортировали из Таиланда, задержали в столичном аэропорту «Шереметьево» по подозрению в организации проституции, сообщает РЕН ТВ.

Ранее суд в Таиланде приговорил обоих к условному сроку за незаконное проведение секс-тренинга, после чего нарушителей депортировали из страны.

«У нас здесь не было никаких абсолютно уголовных дел. Александр Кириллов, Анастасия Вашукевич, Андрей Ижешко и Мария Жаркова – они сейчас задержаны. По какой причине точно мы не знаем», – сказала супруга Алекса Лесли.

Она уточнила, что Лесли и Рыбке вменяют статью 240 УК РФ «Вовлечение в занятие проституцией».