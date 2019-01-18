РИАМО - 18 янв. В Москве на одном из участков Елоховского проезда утром в пятницу перекроют движение для автотранспорта, говорится в сообщении информационного центра транспортного комплекса Москвы.

«С 06:00 18 января до 22:00 19 января будет полностью перекрыто движение транспорта на участке Елоховского проезда от улицы Новорязанской до улицы Нижней Красносельской», – отмечается в сообщении.

Ограничения будут действовать в связи с проведением мероприятий на праздник Крещение.