РИАМО - 17 янв. В Татьянин день, 25 января, на ВДНХ пройдут праздничные акции, девушки с именем Татьяна и студенты смогут со скидкой посетить каток, горку, выставку «Робостанция», центр океанографии «Москвариум», «Техноград» и исторический парк «Россия – моя история», сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«С 17:00 до 23:00 стоимость билета на каток «Цветник» для всех Татьян составит 200 рублей. А студентки по имени Татьяна смогут покататься бесплатно. Кроме того, до конца зимнего сезона российские студенты любой формы обучения и студенты – владельцы международных карт ISIC смогут пройти на каток «Цветник» и каток «Ракета» в будние дни по сниженной цене (100 рублей – первый сеанс, 200 рублей – второй)», – отмечается в материале.

Также 25 января в течение всего дня покататься на тюбинговой горке «Север» Татьяны и российские студенты любой формы обучения, а также студенты – владельцы международных карт ISIC смогут с 25-процентной скидкой. Стоимость аренды площадок для игры в керлинг или юкигассен будет вдвое ниже обычной. Использовать чек от 25 января на вход на катки ВДНХ по студенческим тарифам можно будет до 10 марта. По нему дадут 50-процентную скидку на посещение павильона «Керлинг» или площадки «Юкигассен».

В праздник сниженные цены предлагают и на интерактивной выставке «Робостанция» в павильоне №2 «Народное образование». Российские и иностранные студенты и девушки по имени Татьяна смогут купить билет с 30-процентной скидкой. Для этого учащимся необходимо будет иметь при себе студенческий билет, а Татьянам – документ, удостоверяющий личность.

Скидку 25% всем студентам предоставят и в «Москвариуме», где можно увидеть более 12 тысяч водных обитателей. В кассах необходимо показать студенческий билет.