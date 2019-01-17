РИАМО - 17 янв. В Москве в крещенскую ночь температура будет ощущаться на 3-5 градусов ниже реальной из-за ветреной погоды, к исходу пятницы столбики термометров будут колебаться около нулевой отметки, сообщается на сайте «Метеовести».

Крещение ознаменует собой начало похолодания. Так, если к исходу пятницы столбики термометров в Москве еще будут колебаться около нулевой отметки, то после полуночи, при прохождении холодного атмосферного фронта, сопровождаемого зарядами снега, ударят легкие заморозки, а к утру до минус 6 – минус 8 градусов. На дорогах образуется гололедица.

«Из-за ветреной погоды температура в крещенскую ночь будет ощущаться на 3-5 градусов ниже реальной. Температурный фон вернется в свое климатическое русло. Днем не выше минус 5 – минус 7 градусов», – говорится в сообщении.

В воскресенье сохранится умеренно морозная погода с вероятностью небольших очаговых снегопадов. В понедельник пройдет арктический фронт, открывая путь кратковременным снегопадам и более студеным массам воздуха, в течение суток уже минус 8 – минус 10 градусов.

Во вторник ударят настоящие крещенские морозы, среднесуточная температура воздуха окажется на 5-6 градусов ниже положенной для января климатической нормы. Минимальная температура понизится до минус 15 – минус 20 градусов, в дневные часы минус 9 – минус 14 градусов.

В среду морозы окрепнут еще на два-три градуса.