РИАМО - 17 янв. Востребованность жителями Подмосковья услуг в градостроительной сфере повысилась на 30% по итогам 2018 года, одной из самых востребованных услуг является выдача градостроительных планов земельных участков, говорится в сообщении пресс-службы Мособлархитектуры.

Ведомство совместно с органами местного самоуправления провели масштабную работу по цифровизации государственных и муниципальных услуг в градостроительной сфере - перевод их в электронный вид, а также по утверждению единых стандартов процедур оказания услуг на всей территории региона. С 2017 года данные услуги предоставляются в электронном виде через региональный портал государственных и муниципальных услуг .

«Оптимизация госуслуг позволила достичь снижения сроков их оказания, повысить качество и доступность. Так, по результатам 2018 года востребованность услуг выросла на 30%, по сравнению с 2017 годом, просрочки снизились в семь раз, доля отказов - в 1,5 раза», — говорится в сообщении.

Одной из самых востребованных услуг среди жителей Подмосковья является выдача градостроительных планов земельных участков при осуществлении строительства, реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства (ГПЗУ на ИЖС), в 2018 году в Подмосковье выдано более 40 тысяч документов.

«В 2018 году выдано 44 тысячи ордеров на земляные работы, что в три раза больше, чем в 2017 году. Подобный рост количества заявок от жителей Подмосковья по данной услуге обоснован, в том числе, и ее переводом в электронный вид - это один из показателей пользы цифровизации услуг», - рассказал председатель Мособлархитектуры Владислав Гордиенко.

Он добавил, что в число самых востребованных услуг вошло согласование перепланировки жилых помещений, рост количества заявлений составил в 2018 году порядка 20%, а также в лидерах услуга по выдаче порубочных билетов, их в области за прошедший год выдали почти 4 тысячи. Количество присвоенных адресов в 2018 году - 89 тысяч.

«Жители Московской области могут обращаться за услугами дистанционно через региональный портал в любое удобное время и вне зависимости от местонахождения», — уточнил Гордиенко.

Он отметил, что в рамках оказания консультативной поддержки заявителей на базе Мособлархитектуры еженедельно проводятся вебинары, в ходе которых можно задать специалистам интересующие вопросы по порядку оказания услуг. Информация о времени их проведения публикуется на официальном сайте ведомства.