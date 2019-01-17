РИАМО – 17 янв. Новый вирус-шифровальщик Djvu обнаружили в Сети, вредоносное программное обеспечение создано на базе вируса STOP, сообщается на сайте kp.ru.

Попадая в компьютер, Djvu загружает четыре файла, которые парализуют работу операционной системы. При этом на экране появляется фальшивое сообщение об обновлении Windows.

«Пользователь зараженного компьютера также получает файл с контактами хакеров-вымогателей. Киберпреступники обещают сделать скидку если владелец устройства к ним обратится к ним за помощью, однако стоимость расшифровки они не называют», – отмечается в материале.

В сообщении напоминается, что весной 2017 года сотни тысяч компьютеров подверглись атакам другого вируса – вымогателя WannaCry.

Как показала лингвокриминалистическая экспертиза, вредоносная программа изначально была написана носителем южного диалекта китайского языка. К такому выводу специалисты американской компании Flashpoint пришли из-за характерной опечатки в тексте сообщения, которое появлялось на экранах зараженных компьютеров.

Первая информация о глобальной кибератаке появилась 12 мая. За несколько дней вирусом-вымогателем было заражено более 300 тысяч компьютеров в 150 странах, в том числе и в России.