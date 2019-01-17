РИАМО - 17 янв. Россияне в ходе опроса назвали лучшие зимние курорты страны, Московская область вошла в топ-3, говорится в сообщении пресс-службы аналитического агентства «ТурСтат».

Всемирный день снега отмечается как день зимних видов спорта в предпоследнее воскресенье января с 2012 года по инициативе Международной федерации лыжного спорта.

«Аналитическое агентство «ТурСтат» представило лучшие зимние курорты России на основе интернет-опроса, проведенного к 20 января 2019 года, Всемирному дню снега. В первую пятерку курортов России для зимнего отдыха вошли Красная Поляна в Сочи, курорты Подмосковья, курорты Северного Кавказа, Шерегеш в Кемеровской области и курорты Урала», — говорится в сообщении.

За Красную Поляну с курортами «Роза Хутор» и «Горки Город» как лучший зимний курорт отдали 40% голосов. За зимние курорты Московской области – «Сорочаны», «Степаново», «Волен», «Яхрома» и другие - 15% голосов. За курорты Северного Кавказа, включая Домбай, Архыз, Эльбрус, Ведучи и другие, - 14% голосов.

В Московской области реализуется туристическая программа «Зима в Подмосковье», которая призвана познакомить россиян с уникальными площадками, памятными местами, историческими сооружениями и старинными зданиями, которые расположены в регионе. В проекте «Зима в Подмосковье» участвуют 11 направлений.

Проект также подразумевает праздничное и световое оформление парков, площадей, мест массовых гуляний на всей территории Московской области. В рамках «Зимы в Подмосковье» запланировано более 600 мероприятий.

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