РИАМО - 17 янв. Специалисты начали укрупненную сборку металлоконструкций пролетного строения путепровода через железнодорожные пути Московского центрального кольца от улицы Пруд-Ключики до 1-й Фрезерной улицы, в рамках проекта возведут или реконструируют 2,2 километра дорог и построят 2 километра тротуаров, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства столицы.

«Мы приступили к укрупненной сборке металлоконструкций пролетного строения путепровода через железнодорожные пути МЦК от улицы Пруд-Ключики до 1-й Фрезерной улицы. Уже возведены три опоры путепровода из четырех. Полностью работы планируем завершить в июне 2020 года», — сказал руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.

Уже завершили монтаж железобетонных балок пролетного строения между третьей и четвертой опорами, почти на 50% выполнены работы по перекладке инженерных коммуникаций.

Проектом предусматривается строительство или реконструкция почти 2,2 километра дорог, включая эстакаду, протяженностью 132 метра, строительство более 2 километров тротуаров.

Путепровод через железнодорожные пути МЦК от улицы Пруд-Ключики до 1-й Фрезерной улицы позволит обеспечить автотранспортные связи между шоссе Энтузиастов и Рязанским проспектом и войдет в состав проектируемой Юго-Восточной хорды.

Бочкарев отметил, что строительство путепроводов через железнодорожные пути для обеспечения поперечных связей между районами будут продолжать, на очереди в ближайшей перспективе еще несколько путепроводов в северной части города.