РИАМО - 17 янв. На пограничном контрольном ветеринарном пункте в столичном аэропорту «Домодедово было приостановлено оформление партии охлажденной рыбы из Королевства Марокко, также были взяты пробы для проведения лабораторных исследований, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям.

Одиннадцатого января ведомством в аэропорту «Домодедово» на пограничном контрольном ветеринарном пункте ООО «Домодедово - Карго» было приостановлено оформление партии охлажденной рыбы весом 72 килограмма, поступившей из Королевства Марокко в адрес ООО «Ажур» (Москва).

«При проведении пограничного ветеринарного контроля установлено отсутствие ветеринарного сертификата. Груз оформлен после предоставления оригинала ветеринарного сертификата и отбора проб для проведения лабораторных исследований на показатели безопасности», - говорится в сообщении.