РИАМО (БАЛАШИХА) – 17 янв. Сотрудники Центра инженерно-технического обеспечения Росгвардии в Балашихе 18 января продемонстрируют современные робототехнические комплексы, новейшие средства охраны и индивидуальной бронезащиты, говорится в сообщении пресс-службы департамента по взаимодействию со СМИ и институтами гражданского общества Росгвардии.

Мероприятие будет приурочено ко Дню инженерных войск. На нем продемонстрируют возможности новейших робототехнических комплексов для выполнения широкого спектра инженерных задач, действия инженерного разведывательного дозора с использованием военной техники, а также новейшие образцы боевой экипировки военнослужащих.

«Гости мероприятия смогут примерить новые образцы средств индивидуальной защиты: бронежилеты, стальные шлемы, противоосколочные очки, стрелковые перчатки, почувствовать себя членом экипажа бронетранспортера, поработать за пультом управления оператора робототехнических комплексов и беспилотных летательных аппаратов», - говорится в сообщении.

Кроме того, они увидят, как проходит обследование и обезвреживание инженерно-технической группы ОМОН подозрительного предмета в городских условиях, а также узнают о возможностях мобильного комплекса охраны «Стрелец-Часовой».

В мероприятии примет участие начальник Инженерного управления Росгвардии генерал-лейтенант Александр Заровнятных.